Рафаэль Надаль из-за проблем со здоровьем пропустит Итоговый турнир АТР

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль на своей официальной странице в Twitter сообщил, что вынужден пропустить Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) из-за проблем со здоровьем.

Соревнования пройдут в Лондоне с 11 по 18 ноября. Надаля должен заменить Джон Изнер из США (10-й номер мирового рейтинга). На данный момент состав участников выглядит следующим образом: Изнер, Новак Джокович, Роджер Федерер, Кей Нисикори, Александр Зверев, Кевин Андерсон, Марин Чилич и Доминик Тим.

"Я сделал все возможное, чтобы подойти к концу сезона в хорошем состоянии, — написал Надаль. — Но, к сожалению, проблемы с брюшными мышцами и лодыжкой не позволят мне выступить в Лондоне".

Отметим, что после отказа Надаля россиянин Карен Хачанов (11-я ракетка мира) стал первым запасным. Он сможет сыграть в Лондоне, если кто-то из теннисистов откажется от участия перед или даже по ходу турнира.

Ранее с Итогового турнира снялся также аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Вместо него сыграет Нисикори.