Зарезавший российского солдата в Гюмри получил 22 года

Убийца российского военнослужащего в Гюмри Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Судебного департамента Армении.

"Джанджугазян осужден на 22 года лишения свободы", — сообщили в пресс-службе ведомства. Джанджугазян признан виновным по статьям Уголовного кодекса Армении "Убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти, либо религиозного фанатизма" и "Незаконное ношение холодного оружия".

Военнослужащий 102-й российской военной базы Дмитрий Ялпаев был убит 22 апреля 2017 года возле магазина в городе Гюмри. Поучив восемь колото-резаных ран в шею, спину и голову, он умер на месте.

Следствие установило, что осужденный при содействии пока неустановленных лиц, представившихся сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), напал на Ялпаева по мотивам религиозной ненависти.