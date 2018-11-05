Расправа над Екатериной Гандзюк: заказчики могут избежать наказания

На Украине скончалась общественная активистка Екатерина Гандзюк. Фигура неоднозначная. Активная участница Ммайдана, но при этом известная своей непримиримой борьбой с коррупцией. Три месяца назад на Гандзюк было совершено покушение — ее облили серной кислотой. Исполнители преступления задержаны. Все они — ветераны АТО из "Правого сектора" (запрещен в РФ). Но, видимо, за былые заслуги их вполне могут и отпустить.

Жуткие кадры из больничной палаты — последнее обращение Екатерины Гандзюк, которое она смогла записать незадолго до своей кончины. "Я выгляжу не очень хорошо, но намного лучше, чем выглядят на Украине правосудие и справедливость, потому их сегодня не лечит никто", — сказала Гандзюк.

В больнице после покушения она провела три месяца, но спасти ее так и не удалось. Неизвестный мужчина плеснул серной кислотой. Результат — серьезнейшие ожоги. Пресса тогда сразу предположила: нападение связано с профессиональной деятельностью Управления делами мэрии Херсона.

У Гандзюк был конфликт с начальником регионального управления Укртрансбезопасности. Чиновница с активистским прошлым пыталась организовать общественный контроль на весовых комплексах для большегрузных автомобилей. Были и другие версии. Теперь — акции памяти и протеста по всей Украине. Например, в Киеве около здания МВД, чье руководство уже призывают отправить в отставку.

Екатерина Гандзюк была фигурой заметной и эпатажной. В 2003 году — активистка "Батькивщины", затем — участница "оранжевой революции". А когда партия сменила областное руководство, Гандзюк на сессии Горсовета попыталась засунуть руководителю фракции селедку за пазуху.

В последнее время Гандзюк много критиковала власти и правоохранительные органы, обвиняя их в тотальной коррупции. И потому убийство активистки — это еще один штрих к тому, как Украина расправляется с теми, кто пять лет назад говорил о европейском курсе. Политический бомонд использует трагедию для громких заявлений.

"Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не может остаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее найти и исполнителей, и заказчиков этого преступления", — заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

В МВД докладывают: задержаны пятеро. По некоторым данным, ветераны АТО, выходцы из "Правого сектора". Но рапорты не вызывают доверия.

Дело Гандзюк становится все более резонансным. Наказать убийц уже потребовал посол США на Украине. Отреагировал и Брюссель.

"Мы ожидаем, что украинские власти удвоят усилия по проведению расследования этого преступления и привлекут к ответственности всех виновных. Украина — это демократическая страна, и мы должны добиваться, чтобы демократия там была защищена", — подчеркнул Карлос Мартин Руис де Гордехуэла, официальный представитель Европейской комиссии.

На этом фоне дискуссия в Сенате Франции о современных реалиях Украины идет явно не в унисон заявлениям из Брюсселя.

"У нас 148 нападений на журналистов за прошлый год. Есть убитые журналисты. У нас парламент страны принял решение о том, что он хочет закрыть два самых больших информационных канала только потому, что там критикуют власть, и прикрывается это все борьбой с российской агрессией", — сказал лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Среди наиболее резонансных расправ — гибель Олеся Бузины, Павла Шеремета. По-прежнему за решеткой по надуманному обвинению — главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Пять лет спустя после начала Майдана Украина стала страной, где за собственное мнение можно погибнуть или угодить в тюрьму. Но даже если политические взгляды вполне в тренде, как у Гандзюк, гибелью может обернуться открытый конфликт с влиятельными персонами. И потому многие бывшие участники Майдана не скрывают своего разочарования.

Те, кто когда-то аплодировали Майдану, теперь ощущают зловонье коррупционного болота. Депутатам Мустафе Найему и Светлане Залищук на митинге едва не досталось — за то, что нардепы по-прежнему числятся в блоке Порошенко.

А что касается дела Гандюзк, вполне возможно, что отвечать за ее гибель, если и придется, то только исполнителям. Истинные заказчики вполне могут избежать наказания.