Планы оккупации России: Мосийчуку посоветовали подучить историю

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который пригрозил России оккупацией.

"Сомневаюсь в его исторических познаниях", — сказал Цеков RT.

Мосийчук заявлял, что в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из украинских казаков.

Цеков отметил, что на службе польского войска, оккупировавшего Россию в Смутное время, состояли украинцы. Однако преувеличивать их численность не стоит. "Войско состояло из подданных польского государства и установить их национальности можно только с помощью серьезных исторических исследований", — считает член Совфеда.

Сенатор добавил, что высказывание депутата находится "в контексте всех тех заявлений, которые делают представители нынешней политической верхушки Украины".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявления Мосийчука "несостоятельными". По данным летописей, в оккупационных войсках состояли не только поляки, и украинцы, но литовцы и даже русские из числа тех, кто поддерживали "польскую партию" в Кремле. "Украина была колонией Польши и говорить о каких-то мифических "украинских войсках", захватывавших Москву, — это нелепость", — отметил Шаповалов.