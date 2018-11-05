Освобождены заложницы Франческо Амато

Заложницы из итальянской драмы не пострадали. Все четыре пленницы 55-летнего Франческо Амато освобождены и хорошо себя чувствуют.

Ранее сообщалось, что в почтовом отделении итальянского города Пьеве-Модолена женщин держат в плену вот уже 7 часов.

Позднее преступника удалось уговорить сдаться, не прибегая к спецоперации. Карабинеры увели его на допрос.

Вышедших на свободу женщин земляки приветствовали аплодисментами.

Франческо Амато был приговорен к 19 годам лишения свободы за причастность к мафиозной деятельности, но скрылся от правосудия. Он захватил пятерых сотрудников почты, одного отпустил, когда у него стало плохо с сердцем, выпустил он также и семерых клиентов. Амато требовал встречи с главой МВД Италии, вице-премьером Маттео Салвини, передает РИА Новости.