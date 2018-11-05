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Сериал "Годунов" 22 минуты назад

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5 ноября 201822:14 Олег Пакшин

"Годунов" расскажет о самых интересных и трагических моментах истории

Мастерство актеров и точность каждой детали. 5 ноября на телеканале "Россия 1" стартует самая яркая премьера года — историческая драма "Годунов". Конец XVI века, последние дни правления Ивана Грозного, на кону — судьба Российского государства. В ролях — звезды первой величины: Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анна Ковальчук, Андрей Мерзликин, Владимир Стеклов, Ирина Пегова. Борис Годунов — Сергей Безруков. Первые серии — 5 ноября в 20:30. Не пропустите. В Интернете картина публиковаться не будет.

Телевизионная сага о том, как на Руси появился первый избранный царь, собрала на съемочной площадке всех звезд нашего кино: от Безрукова до Сухорукова. Правда, под сложнейшим пластичным гримом и в исторических костюмах узнать многих получиться не сразу.

Иван Грозный Сергея Маковецкого одновременно поражает своей жестокостью и чувством юмора.

Как после смерти Ивана Грозного Годунову удалось стать сначала правителем-регентом, а затем и первым избранным царем на Руси? Большая любовь и большая политика. Какой была роль жены Годунова Марии в околопрестольных играх?

"Ее образ очень неоднозначен, нельзя сказать, что она была милой женщиной, — сказала заслуженная артистка России Светлана Ходченкова. — Очень своевольной девушкой была и с сильным характером, всегда добивалась того, чего хотела".

Предательство, измены, интриги — страсти и испытания эпохи увлекут зрителя в игру, ставка в которой больше, чем жизнь. Все тайны русского двора — в масштабном художественно-историческом проекте. Окунуться в мир русского Средневековья и оказаться в конце XVI века — такой шанс есть только у зрителей канала "Россия 1".

Съемки проходили в живописных исторических местах: в Московском Кремле и Суздальском, в Риге и Архангельской области. В фильме минимум компьютерной графики — только настоящие декорации. Под современной столицей выстроили Москву того времени: Ккрасную площадь, Покровский собор, Грановитую палату, Зарядье с боярскими палатами и избами простолюдинов.

"Когда Лобное место, Спасские ворота, палаты — все это настолько настоящее, живое, что отличить практически невозможно, это очень помогает для атмосферы, для ощущения подлинности происходящего в кадре", — сказал народный артист России Сергей Безруков.

Не пропустите начало захватывающей киноистории о самых интересных и трагических моментах истории русской. 5 ноября сериал стартует на полчаса раньше привычного времени — в 20:30.

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