Третьяк не будет бороться за пост президента Международной федерации хоккея

Владислав Третьяк, являющийся членом совета Международной федерации хоккея, заявил, что не собирается выставлять свою кандидатур на выборы президента IIHF в 2020 году. Ранее стало известно, что нынешний глава организации Рене Фазель решил не переизбираться на этот пост.

"Подавать заявку не собирался и не буду. Считаю, что решение Фазеля – большая потеря для международной федерации. Я ему говорил, что он должен был довести дело до Олимпиады в Пекине, однако это его личное решение", — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что Рене Фазель руководит Международной федерацией хоккея с 1994 года.