Brexit пугает: тысячи иностранцев вышли на митинги

Лондон, Ливерпуль, Белфаст — сразу в нескольких городах Британии состоялись митинги. На улицы вышли тысячи граждан разных стран Евросоюза. Те, у кого нет британских паспортов, требуют защитить их права после Brexit. Почему выход Великобритании из состава ЕС так пугает живущих в Королевстве иностранцев?

Они взялись за руки и вытянулись в цепь вдоль стен лондонского Whitehall. Участники акции требуют от британского правительства ясности в вопросе о том, какая судьба ждет живущих в Великобритании граждан Евросоюза после Brexit.

"Эти люди потеряли уверенность в будущем, они не знают что делать, и чувствуют себя лишними в этой стране", — говорят митингующие.

Акцию организовало движение "Три миллиона" — столько граждан Евросоюза живут сейчас в Британии. В руках у сопредседателя инициативной группы Николаса Хаттона — письмо, которое манифестанты собрались передавать Терезе Мэй.

"Наше движение и ряд британских профсоюзов обращаются к премьер-министру с требованием заключить нормальное соглашение с Евросоюзом, которое гарантировало бы соблюдение наших прав. Если такого соглашения не будет, то кто знает, что случится: правительство уйдет, законы поменяются, и наше положение здесь окажется под вопросом", — считает Хаттон.

Для многих Великобритания уже давно стала второй родиной. Алан приехал сюда из Франции 51 год назад. "Тогда не было нужды было менять гражданство. А что теперь? Эта неизвестность нас всех угнетает, — признается он. — Меня беспокоит то, что вдруг и самом деле придется уезжать и страны, которую я полюбил, прожив здесь большую часть жизни".

Британскому правительству манифестанты не доверяют, несмотря на то что Тереза Мэй несколько раз лично заявляла, что права этих людей будут защищены.

Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз в марте будущего года. Но чем ближе к дате выхода возникает больше вопросов, что же на самом деле представляет собой Brexit?

Ответа на него по-прежнему нет. Газета The Sunday Times сообщила, что на переговорах с Брюсселем об условиях Brexit вроде бы найден компромисс, но в правительстве Великобритании эту информацию тут же опровергли, ничего дополнительно не сказав.