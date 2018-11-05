Выше них только звезды: военные разведчики отмечают профессиональный праздник

5 ноября военные разведчики России отмечают свой профессиональный праздник. Сто лет назад было создано Специальное разведуправление Красной Армии. Сейчас это — Главное управление Генштаба Вооруженных сил. А уже скоро по предложению президента России ведомство вернет себе привычное, известное всему миру название — ГРУ. Бойцы встречают праздник на посту и учениях.

Новейшая система разведки "Соболятник". Дозорный отряд 31-й бригады ВДВ вычисляет позиции лагеря террористов. Данные по закрытым каналам связи передаются на планшет командира штурмового отряда. Далее — дело техники.

Сопротивление бандитов сломлено. Отход группы прикрывает снайперская пара. "Человек должен быть и морально и физически подготовленным, чтобы быть снайпером. Уметь вести наблюдение, ориентироваться на местности. Также снайперы могут корректировать огонь артиллерии", — рассказывают военные.

На учениях бойцы 31-й бригады встречают профессиональный праздник — День военного разведчика. 100 лет. Юбилей для тех, кто потом и кровью добывал информацию о врагах на полях Великой Отечественной, затем в Афганистане и других горячих точках.

Будни курсантов — теоретическая, огневая, воздушно-десантная подготовка. Изучение беспилотников и технических комплексов разведки.

Информационная разведка, сведения от агентов-нелегалов за рубежом, радиоперехваты — все это курирует Главное разведуправление. "На земле" — так говорят про войска — решаются другие задачи.

Один из элементов учебно-боевых занятий разведчиков — высотная подготовка. По легенде учений, в здании засела банда террористов. Всего-то второй этаж, но, честно говоря, немного страшно. Какого-то определенного норматива по спуску нет. Но у опытных бойцов это занимает считаные секунды.

Размер группировки противника, вооружение, экипировка — добытые сведения подчас способны переломить ход боевых действий.

После небольшого привала на опушке — занятия по тактике. Даже в праздник, гласит девиз военной разведки, "выше них только звезды".