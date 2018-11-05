CNN заговорил о Трампе на языке улиц, а он обратился к подсознанию американцев
Власти американского штата Джорджия накануне промежуточных выборов в Конгресс расследуют хакерскую атаку на региональную избирательную систему. При этом виновной впервые называют уже не Россию, а — неожиданно — местных демократов. Те, естественно, категорически отрицают все обвинения, списывая все на проблемы и неудачи республиканцев. Тем более что у самой Демократической партии на этот раз есть все шансы, чтобы взять под контроль Палату представителей. Каковы политические расклады перед голосованием и как могут повлиять на исход выборов караваны беженцев из Центральной Америки?
Долина реки Рио-Гранде- сейчас опорный или даже отпорный регион на политической карте США. Считается, что именно сюда стремятся караваны беженцев из Гондураса и Сальвадора. Тему границы, которая явно не на замке, Дональд Трамп превратил в главную на этих выборах.
Трамп направил к границе военных. Их можно встретить на мосту Идальго, что соединяет две страны. Вот очередную группу в камуфляже ведут в обход длинной очереди. И без караванов поток из Мексики явно превышает тот, что движется в обратном направлении. По данным Пентагона, в три граничащих с Мексикой штата уже переброшены 7000 военнослужащих армии США и Национальной гвардии.
"В основном это инженеры и военные полицейские. Мы сейчас сосредоточены на инженерных работах, анализе, планировании и обеспечении того, что мы делаем, и того, что необходимо для поддержки наших коллег из Погранично-таможенной службы", — рассказал один из военных.
Те, кто часто ходят через границу, от маневров не в восторге. "Молимся Богу, что все пройдет мирно, не будет никакого насилия, никого не застрелят. Это будет очень ужасно и печально. Трамп – расист", — говорят люди.
Человеку с улицы такое, наверное, можно простить. Но языком улиц про Трампа теперь говорят и на CNN. Страсти кипят и в жанре политической сатиры. Вот на NBC пародируют коллег с Fox News, рассказывающих про караван.
Главный герой шоу Saturday Night Live — как правило — сам Дональд Трамп, роль которого исполняет Алек Болдуин. Но актеру в эти дни было не до эфиров. После драки за парковочное место в Нью-Йорке звезду увезли в участок, а его оппонента — в больницу после удара в челюсть. Либерал по политическим взглядом оказался человеком брутальным. Одна журналистка ABC даже вспомнила, что несколько лет назад актер пожелал ей задохнуться насмерть. А Трамп теперь сам смеется надо Болдуином.
Для президента США выборы в Конгресс выглядят так, словно он сам на них баллотируется. В день облетает по два-три штата и часто агитирует, не отходя от самолета.
"В эти выборы вы решите, будет ли продолжаться это невероятное процветание, которое мы создали, или вы позволите радикальным демократам швырнуть гигантский шаровой таран в нашу экономику и наше будущее. Америка сейчас обладает лучшей экономикой в истории этой страны. Но она может быть уничтожена очень быстро. Вот почему вы должны пойти на выборы", — заявил Трамп.
Подсмотрев за президентом, демократы выкатили свою тяжелую артиллерию. "Вы должны проголосовать на самых важных выборах нашей жизни, более важных, чем в 2008 году, потому что Америка сейчас стоит на распутье. Сейчас соревнуются идеи о том, кто мы такие и какой страной мы будем", — сказал экс-президент США Барак Обама.
Говорят, метод Трампа более эффективный, потому что проверенный. Он снова обращается не к сознанию американцев, а к подсознанию, то есть к их страхам.
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