Дубль Понсе принес победу "Анжи" в игре с "Енисеем"

Матчем в Каспийске между махачкалинским "Анжи" и красноярским "Енисеем" завершился 13-й тур чемпионата России по футболу. Во встрече двух аутсайдеров РПЛ победы добились хозяева поля со счетом 2:1. Дубль в составе "Анжи" оформил Андрес Понсе.

В первом тайме хозяева открыли счет на 35-й минуте матча благодаря голу Андреса Понсе с пенальти. После перерыва Артур Саркисов восстановил статус-кво. И все же футболисты "Анжи" дожали соперника: все тот же Понсе с очередного пенальти принес махачкалинской команде победу.

"Анжи" набрал 13 очков и переместился на 14-ю строчку в турнирной таблице, опередив "Уфу". "Енисей" остался на последнем месте с 6 баллами.