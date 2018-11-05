Шторм во время регаты: детей доставили в больницу

Четверых детей доставили в больницу после случившегося в ходе 28-й Геленджикской регаты. У двух из них повышена температура. Госпитализация не требуется, передает РИА Новости.

Ранее телеканал "Россия 24" сообщал, что из-за разгула стихии было перевернуто несколько яхт.