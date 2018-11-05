Несколько автомобилей столкнулись на светофоре в Москве

Четыре легковых машины столкнулись на перекрестке Хорошевского шоссе и улицы Куусинена в Москве, сообщает столичное управление ГИБДД.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не затормозил на красном сигнале светофора и врезался в три стоящие перед перекрестком машины.