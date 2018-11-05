Трамп не исключает, что встретится с Путиным в Аргентине

Американский лидер Дональд Трамп не уверен, что встретиться со своим российским коллегой в Париже, но допускает, что встретиться с ним в Аргентине на "большой двадцатке".

Ранее стало известно, что лидеры встретятся в Париже 11 ноября.

Однако Трамп указал, что у него с Путиным впереди много встреч, передает РИА Новости.