КХЛ. "Барыс" одержал волевую победу над "Слованом" в гостях

В Братиславе, где местный "Слован" встречался с астанинским "Барысом", завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Зато после перерыва команды отличились трижды. Сначала форвард "орлов" Рудольф Червены поразил чужие ворота, однако хоккеисты "Барыса" не только сравняли счет, но и вышли вперед благодаря голам Никиты Михайлиса и Дмитрия Гренца.

В третьем периоде соперникам отличится не удалось. "Барыс" поднялся на четвертую строчку Восточной конференции, набрав 37 очков после 24 игр. "Слован" остался десятым на Западе с 20 баллами после 27 матчей.