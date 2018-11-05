Иран пожаловался в ООН на санкции США

Иран призывает к ответу через ООН. Представители республики направили письмо генсеку организации, указывая, что, введя санкции, Вашингтон нарушил устав ООН и резолюцию Совета Безопасности. Новые ограничения вступили в силу сегодня, 5 ноября, поставив под удар нефтяной сектор Ирана, а также затронув судоходство и транзакции с центральным банком. Впрочем, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит продавать нефть, несмотря ни на что.

"Мы должны нарушить эти санкции и сделаем это с Божьей помощью, с помощью людей, с помощью нашего единого общества, — приводит слова Рухани телеканал "Россия 24". Мы должны дать американцам понять, что они не могут разговаривать с иранским народом на языке силы, угрозы, давления и санкций. Американцы должны быть наказаны раз и навсегда".

Между тем в американских санкциях не обошлось без исключений – временных, как подчеркнул госсекретарь Майк Помпео. Ограничения на экспорт иранской нефти пока не коснутся Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Такие меры вводятся, чтобы не допустить кризиса на топливном рынке и, как следствие, избежать роста цен на сырье. Кроме того, под антииранские санкции США не попадает АЭС "Бушер", в строительстве новых блоков которой участвует "Росатом".