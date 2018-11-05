В Марселе после обрушения дома пропали без вести девять человек

Девять человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилого дома в центре французского города Марсель.

Дом обрушился в понедельник утром​​​. Одна часть здания (по сути их было два, только объединены общей стеной) находилась в аварийном состоянии, но там все еще жили бездомные люди. О причинах обрушения не сообщается; имеется лишь информация о девяти пропавших без вести.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с жителями Марселя в связи с инцидентом, сообщает РИА Новости.