ФАС и ФНС будут проверять автозаправки, завышающие цены

Независимые сети автозаправок, завышающие цены на топливо, будут подвергаться внеплановым проверкам со стороны ФАС и ФНС. Соответствующее распоряжение ведомства получили от правительства РФ.

Проверки коснутся автозаправок, чьи цены на бензин и дизельное топливо превышают индикативный уровень, обозначенный в протоколе совещания вице-премьера России Дмитрия Козака и нефтяников от 31 октября. Особое внимание будет уделяться сетям, цены которых превышают указанный уровень более чем на четыре процента.

Дмитрий Козак ранее заявлял, что правительство должно обратить внимание на независимые АЗС и низкий уровень предлагаемого ими топлива, напоминает ТАСС. Так, по данным вице-премьера, в некоторых регионах все автозаправки принадлежат независимым поставщикам. Всего по РФ их доля составляет порядка 62 процентов.

Козак считает, что меры по наведению порядка на таких АЗС не должны быть жесткими, так как это может спровоцировать коллапс. "Мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, поэтому аккуратно, — считает вице-премьер. – Чтобы не лишить граждан топлива".