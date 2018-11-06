Песков: в Париже у Путина и Трампа найдется время лишь на краткое общение

Полноценных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 11 ноября в Париже, скорее всего, не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, из-за многостороннего графика мероприятий в Париже, где будут отмечать 100-летие окончания Первой мировой войны, у лидеров России и США не получится подробно обсудить все накопившиеся вопросы. Но краткое общение все же состоится, во время которого Путин и Трамп договорятся о полноформатной встрече в ближайшем будущем, сообщает телеканал "Россия 24".