Тренер "Порто" Консейсау: нам ничто не помешает набрать три очка в игре с "Локомотивом"

Главный тренер португальского "Порто" Сержиу Консейсау в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" заявил, что его команде ничто не помешает набрать три очка. По мнению наставника "драконов", его футболистам необходимо сыграть так же, как и в Москве.

"Я думаю, что у нас будет больше трудностей, чем в Москве, но это не помешает нам набрать три очка", — цитирует Консейсау РИА Новости.

Напомним, что встреча Лиги чемпионов между "Порто" и "Локомотивом" состоится 6 ноября. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.