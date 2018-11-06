На границе с Мексикой скапливаются тысячи военнослужащих США

Более пяти тысяч американских военнослужащих будут находиться на границе с Мексикой к концу понедельника. В эти дни там встречают караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора, направляющихся в США. Президент Трамп обещал закрыть границу от "плохих парней".

По данным Министерства обороны США, число военнослужащих США, отправленных на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, к концу понедельника достигнет 5,2 тысячи человек. Во сколько обошлась отправка войск, не сообщается. При этом в Минобороны США отмечают, что оружие будет только у военной полиции.

Сейчас в США направляется караван мигрантов из Гондураса и Сальвадора.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что готов встретить преступников и "плохих парней", которые якобы направляются в страну в составе групп мигрантов, сообщает ТАСС.