За шесть лет российская армия получила свыше 1800 беспилотников

Российская армия за последние шесть лет получила свыше 1800 беспилотных летательных аппаратов различных классов. Ими оснастили около 40 сформированных с нуля воинских подразделений и частей. В целом возможности группировки беспилотной авиации по разведке повысились в 15 раз.

Как сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда", за минувшие годы в развитии беспилотной авиации сделан качественный рывок. Сформированы почти четыре десятка воинских частей и подразделений, для оснащения которых поставлено свыше 1800 современных беспилотных летательных аппаратов, что позволяет вести разведку на глубину до 500 км.

При этом летно-технические характеристики российских беспилотников непрерывно совершенствуются. Сейчас, например, завершается разработка комплексов, способных выполнять задачи на глубину до 3000 километров.

В публикации "Красной звезды" подводятся промежуточные итоги развития Вооруженных сил, достигнутых после назначения на должность министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло ровно шесть лет тому назад – в 2012 году.

Газета пишет, что наша армия превратилась в отлаженный боевой механизм, гарантирующий безопасность и надёжную защиту страны, позволяющий парировать угрозы её национальной безопасности на дальних подступах к государственной границе. Основу преобразований в армии заложила реализация майских указов президента России от 2012 года.