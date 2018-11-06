Взрыв газа в Приамурском: пострадали 4 человека, эвакуированы 120

Согласно последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме поселка Приамурский (ЕАО) пострадали четыре человека, в том числе младенец, которому еще и года. Из аварийного дома эвакуированы 120 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон. В результате взрыва начался пожар, который в настоящее время локализован. Между первым и вторым этажами образовались завалы. Идет их разбор.