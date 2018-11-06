В городе Юрга в Кузбассе загорелся дом, погибли 7 человек

В Кемеровской области в городе Юрга произошел пожар в частном доме. Жертвами огня стали семь человек, пятеро из них – дети. Пострадали два человека, взрослый и ребенок. Они госпитализированы, передает ТАСС.

Пожар полностью ликвидирован, его причины устанавливаются. В тушении принимали участие 19 пожарных и 5 единиц спецтехники.