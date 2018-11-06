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6 ноября 201805:50

В США проходят промежуточные выборы в Конгресс

В США сегодня проходят промежуточные выборы в Конгресс. Это голосование считается вторым по значимости после президентского.

Граждане решают, как распределят партии кресла в верхней и нижней палатах Конгресса. Состав Сената обновится на треть, а Палата представителей будет переизбрана полностью. Помимо этого, в 36 штатах пройдут губернаторские выборы.

В этом году промежуточным выборам уделяют особенно пристальное внимание. Дело в том, что то, как распределятся голоса, станет показателем лояльности граждан к политике Дональда Трампа. Сам американский лидер уже назвал эти выборы "главными в жизни". Если победят демократы, они смогут инициировать ряд расследований в отношении президента. А победа республиканцев наоборот укрепит позиции Трампа и позволит ему продолжить свои реформы, передает телеканал "Россия 24".

 

 

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