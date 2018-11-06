Житель Якутии спрятал в своих карманах 2,5 килограмма золота

Житель Оймяконского района Якутии спрятал в карманы золото, общая стоимость которого оценивается более чем в 5 миллионов рублей. Таким образом, он нес более 2,5 килограммов золота.

Якутянин задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает РИА Новости. Против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение драгметаллов.