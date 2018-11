Гол Овечкина помог "Вашингтону" одолеть "Эдмонтон"

В НХЛ стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Вашингтоне местный клуб "Кэпиталз" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтон Ойлрез" со счетом 4:2. Российский форвард "столичных" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, отличившись в большинстве.

Ovi's at 11. That'll tie him at the top of the league. #ALLCAPS #CapsOilers pic.twitter.com/cVPSL4GMZ0