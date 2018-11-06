Страшный пожар в кемеровском городе Юрга: в числе жертв - шестеро детей

Крупный пожар произошел в частном доме в Юрге Кемеровской области. По данным МЧС, погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. Еще одна женщина находится в больнице, передает телеканал "Россия 24". По информации ТАСС, дом снимала многодетная семья.

Площадь пожара не превышала 30 квадратных метров. Большинство погибших отравились дымом. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение правил эксплуатации отопления, замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем.