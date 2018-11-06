Аэропорт Хитроу возобновил работу после ЧП с подозрительной сумкой

Работа лондонского аэропорта Хитроу была остановлена на несколько часов. Причиной стало сообщение о подозрительном предмете. В терминале около стойки регистрации полицейские обнаружили сумку. Пассажиров и сотрудников воздушной гавани пришлось эвакуировать. Вылеты были задержаны, воздушную гавань оцепили.

Владельца сумки долго не могли найти. В итоге сумку проверили, ничего опасного в ней не оказалось. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, сообщает телеканал "Россия 24".