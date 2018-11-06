Выборы в США: дней тишины нет, в бой идут политические тяжеловесы

На промежуточных выборах в США решается судьба мест в Конгрессе. Дональд Трамп называет эти выборы главными в жизни. Что они значат для Штатов?

В США не бывает дней тишины. За считаные часы перед открытием участков делается ставка на тяжеловесов. В Вирджинии "голубую волну" (так по партийным цветам демократы называют свою кампанию) раскачивает Барак Обама.

Это выборы самые дорогие (на рекламу потрачено 5,5 миллиарда долларов), это выборы первые с таким количеством женских имен в списках кандидатов и небывалые по накалу ненависти — всем этим запомнятся американцам выборы в Конгресс-2018.

Нижнюю палату республиканцы контролировали последние восемь лет. По прогнозам, именно ее они скорее всего потеряют, но сохранят важный для Дональда Трампа сенат. С промежуточными выборами он поступает, как с президентскими. Берет Америку на испуг.

Радикальный подход грозит сыграть с республиканцами злую шутку даже в их вечной цитадели. В Техасе за пост сенатора с Тедом Крузом борется демократ Бето О'Рурк и, говорят, способен преподнести сюрприз. Идею Трампа отправить к границе войска в "Штате одинокой звезды" многие выходцы из Мексики встретили в штыки.

В ходе операции "Верный патриот" Пентагон оборудовал много временных военных баз. Одна из них расположилась прямо возле контрольно-пропускного пункта на мексиканской границе у городка Прогресо. Но прогресса нет. Каравана на горизонте не видно, и главный противник американских военных сейчас — мошкара из соседних болот. Уж слишком ее здесь много.

Всего границе должны будут оказаться 15 тысяч солдат и офицеров, что обойдется американской казне в 200 миллионов долларов. Есть в этой сумме и то, что заплатят водителю Хуану, который возит на своей фуре хаммеры и армейские бульдозеры и от политики держится подальше

"Я делаю свою работу, чтобы кормить семью. Ни за Трампа я, ни за кого. Посередине. Но для вас это хорошо?" – рассуждает водитель Хуан Феррейро.

Да, делать деньги — это хорошо. Вот и все. А большие деньги делать еще лучше.

Придет ли в долину Рио Гранде караван мигрантов из Гондураса еще не ясно, а вот стена Трампа здесь уже точно появится. Федеральные власти выделяют первые 145 миллионов техасскому подрядчику для строительства пилотного 13-километрового участка. Армированный бетон, высота примерно пять с половиной метров. Работы начнут уже в феврале.