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Договор о РСМД 21 минута назад
Лавров предлагает США устранить "раздражители" в двусторонних отношениях
Внутриполитические конфликты в США мешают совместной работе Москвы и Вашингтона. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил об этом в интервью испанскому изданию El Pais. По его словам, даже договоры о разоружении, важные для поддержания стабильности в мире, попадают под удар.
"Давно предлагаем заняться устранением многочисленных "раздражителей" в двусторонней сфере отношений – будь то неприемлемая ситуация с арестами наших граждан по американским запросам в третьих странах или положение усыновленных из России детей в США, — приводит слова министра иностранных дел телеканал "Россия 24". — Многие из них вполне можно было бы урегулировать при наличии доброй воли с обеих сторон".
Однако, как отмечает Лавров, США уклоняются от "поиска развязок". При этом они ссылаются на сирийский кризис, ситуацию на Украине, общую "неблагоприятную атмосферу отношений".
"Совместной работе сильно мешают внутриполитические неурядицы в США, — считает Лавров. — К сожалению, их заложниками становятся даже важные для поддержания глобальной стабильности разоруженческие договоры между нашими странами". Он отметил, что решение республиканской администрации выйти из Договора по РСМД перед выборами в конгресс – "симптоматично". "Видимо, не в последнюю очередь рассчитывала таким образом подкрепить позиции однопартийцев перед голосованием", — заметил глава российского МИДа.
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