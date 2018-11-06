МИД Турции: изоляция Ирана опасна

Изоляция Ирана опасна. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Токио. Туда он прилетел на двустороннюю встречу с японским коллегой Таро Коно. Чавушоглу отметил, что санкции непродуктивны.

"Я считаю, что диалог будет в разы продуктивнее санкций. И в этом принципиальная позиция Турции", — заявил министр иностранных дел этой страны.

"Мы — ближайший сосед Ирана, мы покупаем там газ и нефть, — отметил он. — Как для Анкары, так и для Токио необходимо диверсифицировать наши энергетические ресурсы. Изоляция Ирана опасна. А наказывать жителей исламской республики несправедливо. Так как мы союзник Штатов, мы предельно откровенны с ними".

"Благодаря поиску компромиссов и совместной работе стран-участниц соглашения по ядерной программе Ирана, мы сможем найти разумную альтернативу этим ограничениям", — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Санкции в отношении Ирана вступили в силу накануне. Под них попали более 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов. Дональд Трамп назвал эти ограничениями сильнейшими, которые когда-либо вводили США, на что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна сможет существовать в условиях санкций.