"Филадельфия" нанесла крупное поражение "Аризоне" на выезде

Матчем между "Аризоной Койотс" и "Филадельфией Флайерз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Летчики" обыграли "койотов" со счетом 5:2.

Дубль у победителей оформил канадский форвард Клод Жиру. По шайбе забросили Шейн Гостисбеер, Шон Кутюрье и Оскар Линдблом.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов очков не набрал.