При тушении пожара в Кемеровской области пострадал огнеборец

Во время ликвидации пожара в частном доме в Кемеровской области пострадал командир отделения пожарного подразделения, передает РИА Новости.

По уточненным данным, погибли восемь человек, среди них — шестеро детей.

По факту пожара в жилом доме в Кузбассе следователями СКР возбуждено уголовное дело.