Статую футболиста Мохамеда Салаха высмеяли в соцсетях

Лидер футбольной сборной Египта и ведущий форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах удостоился прижизненной установки статуи у себя на родине. Однако мини-памятник, появившийся в городке Шарм-эль-Шейх, высмеяли пользователи социальных сетей.

Статуя Салаха была открыта в ходе всеегипетского молодежного форума и, по замыслу создателей, должна стать символом надежды для молодежи страны, сообщает Goal.Com. Однако фигура футболиста сильно искажена: игрок с большой головой и маленькими руками и ногами вызвал насмешки у зрителей.

Стоит напомнить, что современные тенденции в скульптуре применительно к образам спортсменов не в первый раз вызывают критику у простых болельщиков. Ранее столь же негативную реакцию публики вызвали скульптурные изображения португальца Криштиану Роналду и аргентинца Диего Марадоны.