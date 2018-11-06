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6 ноября 201811:14

Названы самые грязные города Европы

Македонский город Тетово возглавил рейтинг самых загрязненных городов Европы. Ежегодный рейтинг Pollution Index Mid-Year составляет сайт numbeo.com, сравнивая уровень жизни в разных населенных пунктах и странах.

На втором месте — итальянский Неаполь, на третьем — столица Македонии Скопье. Далее идут Тирана, Турин, Бухарест, Сараево, Краков, Пловдив. Замыкает десятку лидеров антирейтинга самых грязных городов Европы украинский Киев.

А Москве и Санкт-Петербургу, по данным экспертов numbeo, удалось выйти в отрыв: российские города занимают в этом перечне 19-ое и 17-ое места, сообщает "Россия 24". Наиболее экологически чистыми оказались столица Финляндии Хельсинки, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

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