В московском метро полицейский застрелил агрессивную собаку

В Московском метрополитене полицейский застрелил агрессивную собаку.

Инцидент произошел на станции "Цветной бульвар". В понедельник вечером в вестибюль станции зашел пьяный мужчина с собакой. Он был в грязной и пачкающей одежде. Это вызвало возмущение других пассажиров.

Полицейский попросил мужчину выйти из метро, но тот отказался и начал натравливать собаку, которая была без намордника и поводка, на полицейского. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, собака начала лаять, скалиться и кидаться на сотрудника полиции. Когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский выстрелил из табельного оружия. Собака скончалась на месте.

Информация о случившемся была направлена в прокуратуру на московском метрополитене.