Макгрегор издевательски потроллил Мэйвезера и его соперника

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор издевательски высказался о Флойде Мэйвезере-младшем и его предстоящем оппоненте из Японии Тенсине Нацукаве. Для американца этот бой станет первым по правилам ММА.

"Флойд, на тебе спортивный костюм или костюм для сауны? В Токио так жарко или в чем вообще дело? Я не понимаю, что здесь происходит, — написал Макгрегор в своем личном Instagram. – Изменение климата – это не шутки".

"Кто этот маленький засранец рядом с тобой? Безумие. Очень похоже на фильм "Час пик 5" или что-то вроде того. Крис Такер и Джеки Чан вернулись – блестяще! Честное слово, Флойд, пошел ты".

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что Мэйвезер–младший принял решение дебютировать в ММА. Его бой против японца состоится 31 декабря.