На Урале отстранили чиновницу, заявившую, что государство никого не просило рожать

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на время проведения проверки отстранил от должности руководителя департамента молодежной политики региона Ольгу Глацких, чьи слова о молодежи вызвали большой общественный резонанс.

"Ольга Глацких допустила некорректное, по мнению губернатора, высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", — сообщили РИА Новости в департаменте информполитики губернатора области.

Скандал вызвали заявления, которые глава департамента сделала во время встречи с волонтерами в Кировграде, где обсуждалась реализация молодежных проектов.

В частности, женщина объяснила, что государство "вообще ничего не должно" подрастающему поколению, так как "государство их не просило вас рожать". Поэтому в первую очередь, по мнению чиновницы, заботиться о детях должны родители.

"Меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников — государство вам ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Мы как представители областной власти лишь только вам в помощь", — подчеркнула Ольга Глацких.

Губернатор Свердловской области, комментируя эти слова, заявил, что не может согласиться с такой позицией.

"Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — подчеркнул он.

Сама Ольга Глацких считает, что ее слова были вырваны из контекста разговора. По ее словам, имелось в виду, что залогом развития молодежи в первую очередь является семья, а государство лишь помощник в этом вопросе.