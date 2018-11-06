Анализ зубов неандертальских детей продемонстрировал тяжёлые условия их жизни

Порядка 250 тысяч лет назад неандертальские дети подверглись чрезмерному воздействию свинца на территории современной Франции. Правда, о том, как это произошло, учёные могут только догадываться.

Новое исследование, опубликованное в издании Science Advances, проливает свет на условия окружающей среды, в которой проживали неандертальские дети. Специалисты установили, что суровые зимы в ту пору особенно сильно влияли на здоровье древних людей, что, впрочем, не удивительно. А вот открытие воздействия свинца как минимум на двух неандертальских детей (чьи останки были изучены), безусловно, любопытно.

Ведущий автор новой работы археолог Таня Смит (Tanya Smith) из Университета Гриффита и её коллеги провели химический анализ неандертальских зубов, обнаруженных на юго-востоке Франции.

Поясним, что зубы, как и кольца деревьев, фиксируют историю экологического и химического воздействия. Анализируя их, исследователи смогли реконструировать историю воздействия условий окружающей среды на здоровье неандертальцев в течение первых трёх лет жизни.

При помощи поляризационного микроскопа учёные кропотливо изучали еженедельные линии роста, зафиксированные в эмали моляров двух неандертальских детей (образцы Payre 6 и Payre 336). Археологи обнаружили только зубы, так что из-за отсутствия тех же черепов трудно было оценить общее состояние здоровья детей.

Они также исследовали зуб человеческого ребёнка (Payre 1), найденного в том же месте. Правда, его "хозяин" жил порядка 5000 лет назад.

"Невозможно назвать точный возраст [обладателей] всех зубов, но я подсчитала, что первый моляр неандертальца (Payre 6), который был слегка изношен, принадлежал подростку, так как у взрослых неандертальцев гораздо более истёртые зубы", — говорит Смит.

Зуб Payre 336 принадлежал чуть более взрослому неандертальцу. Что касается моляра Payre 1, то он, скорее всего, принадлежал пятилетнему ребёнку.

Измеряя содержание бария, кислорода и свинца в зубах, учёные смогли определить воздействие различных климатических условий, продуктов питания и химических веществ на детей. Эта информация позволяет сделать некоторые предположения относительно здоровья детей и темпов их роста.

У Payre 6 наблюдалось повышенное содержание микроэлемента бария в возрасте до девяти месяцев. (Барий в зубах считается маркером потребления материнского молока.) После этого уровни бария несколько снизились и оставались умеренными до 2,5 лет. После содержание этого микроэлемента в зубах резко падает.

Из этого авторы работы делают вывод, что обоих неандертальских детей матери кормили грудным молоком до 2,5 лет. По словам Смит, столько же времени кормят грудью детей в современных обществах охотников-собирателей.

Изучая соотношение изотопов кислорода в зубах, исследователи обнаружили свидетельства воздействия на детей окружающей среды. Так выяснилось, что неандертальцы переживали более холодные зимы и более экстремальные сезонные изменения климата в сравнении с Payre 1.

Показательно, что оба неандертальских ребёнка испытывали проблемы со здоровьем, описанные в исследовании как "нарушения развития", в более холодные времена. По мнению авторов работы, в зимние периоды молодые люди чаще болели, что отразилось и на зубах (в виде плохо развитой зубной эмали).

И Payre 6, и Payre 336 также подвергались воздействию свинца по крайней мере два раза в течение раннего периода жизни. По словам авторов работы, кратковременное воздействие могло быть связано с приёмом загрязнённой пищи, воды или вдыханием дыма пожаров.

Воздействие свинца не безопасно в любой концентрации. Между тем этот тяжёлый металл может оказать незначительное воздействие на здоровье, следовательно, учёные не могут утверждать, что свинец как-то пагубно сказался на состоянии детей.

"Мы не можем узнать, повлиял ли свинец на развитие мозга или сознание [детей]. Было бы здорово посмотреть на останки других доисторических людей из этого региона Франции, чтобы увидеть, насколько распространены эти воздействия", — говорит Смит.

Согласно данным анализа, подобное "отравление" происходило в холодное время года. Более того, та часть современной Франции, где были найдены останки, богата месторождением полезных ископаемых. Вполне возможно, что неандертальцы, ища укрытие от холода, прятались в пещеры, в результате чего и подверглись воздействию свинца.

Традиционно считается, что свинец начал портить здоровье людей во время эпохи индустриализации. Но эти результаты показывают, что подобное случалось и ранее, отмечает соавтор работы Кристина Остин (Christine Austin).

Исследователи намерены в дальнейшем проанализировать большее количество зубов, а также изучить, как воздействие свинца могло сказаться на здоровье древних людей, добавляет она.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали о том, что "неандертальские" зубы появились задолго до неандертальцев. Кроме того, учёные выяснили, что их детство могло быть таким же долгим, как у человека разумного.