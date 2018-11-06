Тренер "Барселоны" Валверде: "Интер" очень храбрая команда

Наставник чемпионов Испании из "Барселоны" Эрнесто Вальверде, чьи подопечные в Лиге чемпионов сыграют с итальянским "Интером", отметил, что ему нравится клуб из Серии "А". "Это храбрая команда", — так тренер охарактеризовал соперника.

"Уверен, что встреча будет похожа на те, что "Интер" проводит в Серии "А": напряженные игры, настоящие сражения, — цитирует Валверде сайт УЕФА. – Нам нужно постараться победить. Мы попытаемся остановить их нашей игрой. Соперник будет думать также об их игре".

"Мне вообще нравится "Интер", потому что это храбрая команда. Как правило, у них есть план, и они его придерживаются. Они иногда рискуют, но у них есть менталитет победителей, который приносит им плоды", – сказал тренер "Барсы".

Тем не менее, Валверде отметил, что волнения в стане его клуба нет: "Мы готовимся к игре и больше ни о чем не думаем. Конечно, мы хотели бы пройти квалификацию как можно раньше, но ни одна из команд пока не забронировала себе место в плей-офф".