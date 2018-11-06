Очевидцы сняли на видео переплывание лососей через автомобильную дорогу

В штате Вашингтон, неподалеку от небольшой речки Скокомиш, в минувшую субботу очевидцы, медленно ползущие на своих машинах по затопленной дороге, увидели косяк лосося, пересекающий проезжую часть.

Было мелко, однако упорные рыбы, царапаясь пузом об асфальт, плыли против течения с участка, покрытого сухой травой к подтопленным кустам.

Местные жители утверждают, что подобное явление не является чем-то уникальным и происходит довольно регулярно, когда проходят сильные дожди. Окрестные ручьи наполняются водой, и рыба плывет в них из речки на нерест.

Есть и другая версия появления лососей на дороге — этот же вид разводят в нескольких прудах, находящихся неподалеку, и при сильном подъеме воды, что случается после продолжительных дождей, рыба расплывается по окрестным ручьям.