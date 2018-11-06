Взрыв газа в ЕАО: "Струна" выявила 30 непригодных для жилья квартир

Почти три десятка квартир непригодны для проживания после взрыва бытового газа в поселке Приамурский Еврейской автономной области. Это выяснило МЧС после обследования жилого дома специальным комплексом "Струна". В пострадавших квартирах проживают 68 человек, в том числе 11 детей.

Утром 6 ноября жилой пятиэтажке прогремел взрыв бытового газа. Как сообщает "Интерфакс", пострадали четыре человека, в том числе грудной ребенок. Один пострадавший госпитализирован, остальные от медицинской помощи отказались.

Взрывной волной были разрушены перегородки между первым и вторым этажами и подвалом. Из дома были эвакуированы свыше 120 жильцов. В местном доме культуры организован пункт временного размещения, но люди предпочли пожить у родственников и знакомых.

На месте происшествия работает межведомственная комиссия по определению ущерба, обследуются коммунальные сети здания. В поселке действует режим ЧС.