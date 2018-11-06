Антонио Конте требует от "Челси" компенсацию в 23 млн евро

Итальянский специалист Антонио Конте намерен добиться от английского "Челси" выплаты компенсации в размере 23 миллионов евро. Такую сумму он требует от руководителей своего бывшего клуба за преждевременное расторжение контракта.

Из 23 миллионов 13 итальянец требует непосредственно за свою отставку, которая была совершена раньше положенного по соглашению срока, а еще 10 – за нанесенный вред его профессиональной репутации, о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Однако в самом "Челси" не намерены выполнять требования Конте. Кроме того, юристы лондонцев предъявляют итальянцу ответные обвинения – они вменяют ему нарушения некоторых своих обязательств во вовремя работы в "Челси": частые опоздания на пресс-конференции, невыполнение спонсорских обязательств и парковку своего личного автомобиля на клубной базе в не предназначенном для этого месте.

Напомним, что Конте покинул пост главного тренера "Челси" весной 2018 года.