Прозрачность экономики не стала волшебной пилюлей от коррупции
Развивающиеся страны зачастую получают значительную часть доходов от природных ресурсов, которыми обладают. При правильной политике такой подход обеспечивает достаточно высокий уровень жизни граждан страны. Лучший пример — ОАЭ. Однако, и мировая история это хорошо демонстрирует, не всем повезло так, как Эмиратам.
Очевидно, что полезные ископаемые всегда являются предметом интереса мировых элит и финансовых корпораций, а, следовательно, становятся и причиной войн.
Авторы статьи, вышедшей в издании NTNU Open, Левон Эпримян (Levon Epremian) и Луяла Паиви (Lujala Paivi) из Норвежского технологического университета (NTNU) решили разобраться, может ли популяризируемая сегодня "прозрачность" в деятельности правительства гарантировать рост доходов населения в странах с упором на сырьевую экономику.
Прозрачность и подотчётность действий властей являются основными рычагами борьбы с коррупцией, отмечает Эпримян, который занимался исследованием этих аспектов в деятельности руководства Либерии. Однако не всё так просто. И, возможно, требования развитых стран к странам, которые только становятся на антикоррупционные рельсы, стоит немного изменить (напомним, что сегодня правительства первых порой выделяют значительные средства на развитие вторых, а потому требуют соответствующей отчётности).
На первый взгляд, кажется, что, если значительная часть информации об операциях с природными ресурсами отдельно взятой страны публикуется в Сети и становится доступна широкому кругу лиц, то эти люди будут более осведомлены о том, что происходит с экономикой страны, какие действия с природными богатствами собираются предпринять те, кто отвечает за природные ресурсы, и к чему это может привести. Однако на практике всё не так гладко: открытость и "прозрачность", напротив, могут принести больше вреда, чем пользы, отмечают учёные.
Во-первых, материалы, размещённые в Сети, могут быть недоступны для большей части населения, просто потому что главным источником информации для этих людей являются радио и телевидение, а не газеты и Интернет. Например, так происходит в Гане, где правительство делает всё в соответствии с требованиями "прозрачной" экономической политики, а осведомлённой всё равно остаётся лишь небольшая группа людей. Профессор Паиви считает, что в этом случае для информирования населения надо пользоваться альтернативными методами: если людям ближе восприятие по радио или ТВ, то почему бы не делать соответствующие сообщения там?
Во-вторых, сделать экономику страны "прозрачной" можно, став членом Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Но даже если страна соответствует стандартам ИПДО, информация всё так же может не доходить до целевой аудитории.
В-третьих, даже если большинство граждан могут ознакомиться с информацией о происходящем в сырьевой отрасли (как, например, в Норвегии), они никак не используют эти знания. Зачастую обычные граждане даже и не пытаются ознакомиться с поступающей в открытый доступ информацией, так как полностью доверяют тем, кто относит себя к активистам организаций гражданских инициатив, создаваемых для контроля деятельности правительств.
В-четвёртых, бывает так, что правительство публикует необходимую отчётность, но местное население не получает от этого никакой пользы, потому что они заняты работой непосредственно в добывающих отраслях и не имеют возможности, времени, достаточного количества знаний и понимания, для того чтобы опротестовать заявления и решения политиков. В итоге отчёт на бумаге поднимает статус управленцев, положение страны в мировых рейтингах, но нисколько не улучшает уровень жизни местных жителей.
Луяла Паиви уверена, что открытость и "прозрачность" в данном случае делают законными неправильные и даже вредные действия властей в отношении населения. При этом формально на бумаге всё выглядит вполне гладко.
Из этого Паиви и Эпримян делают вывод, что подотчётности в сырьевой отрасли мало для того, чтобы решить проблему коррупции. Тем не менее прозрачность действий всё же нужна, но она может быть лишь одним из инструментов противодействия экономическим злоупотреблениям.
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