"Реал" готов приобрести Мауро Икарди за 110 млн евро
Мадридский "Реал" по-прежнему озабочен поиском замены ушедшему в итальянский "Интер" португальскому форварду Криштиану Роналду. Действующие нападающие не дотягивают до уровня КриРо. Новым объектом интереса "сливок" стал аргентинец Мауро Икарди.
Нападающий миланского "Интера" может оказаться в "Королевском клубе" уже нынешней зимой, сообщает испанское издание Don Balon. По разным данным, "Реал" готов выложить за игрока от 100 до 110 млн евро.
При этом, что важно, сам Икарди, контракт которого с "Интернационале" истекает в 2021 году, подписывать новое соглашение не спешит и хотел бы сменить клубную прописку. По некоторым данным, он совсем не против сменить Северную Италию на столицу Испании.
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