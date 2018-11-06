"Подарок" на юбилей: тренер "Эмполи" уволен в свой день рождения

Руководство итальянского футбольного клуба "Эмполи" отправило в отставку главного тренера команды Аурелио Андреаццоли в день его рождения. Боссы клуба остались недовольны результатами команды в текущем сезоне и уволили итальянского специалиста в день, когда он отмечал свой юбилей – 65 лет.

"Эмполи" под руководством Андреаццоли накануне нынешнего сезона стал чемпионом Серии "В" – второго по силе эшелона чемпионата Италии. Благодаря этому "синие" завоевали путевку в высший дивизион национального первенства.

Однако в Серии "А" дела клуба не задались – после 11 стартовых туров "Эмполи" имеет в своем активе лишь одну победу при трех ничьих и семи поражениях. С такими показателями команда находится в зоне вылета, занимая 18 строчку. Руководители тосканского клуба приняли решение об отставке после разгромного поражения от "Наполи" со счетом 1:5.