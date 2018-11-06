На территории московской больницы в автомобиле найдено тело с огнестрелом

На территории больницы на Варшавском шоссе в Москве днем 5 ноября в автомобиле Hyundai Solaris было обнаружено тело 31-летнего мужчины.

Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что он был убит выстрелом в грудь.

Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего, Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", сообщает московское управление СК РФ.