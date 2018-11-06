На территории садового товарищества полицейские обнаружили нарколабораторию

На одном из участков садового товарищества в Башкирии полицейские обнаружили развернутое производство синтетических наркотиков.

Было изъято более килограмма мефедрона (почти миллион доз), обнаружены десятки канистр с токсичными реагентами — полицейским пришлось воспользоваться противогазами и другими средствами индивидуальной защиты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.