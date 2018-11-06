Домрачеву и Скардино проводят из спорта на "Гонке легенд"

Олимпийские чемпионки по биатлону с составе сборной Белоруссии Дарья Домрачева и Надежда Скардино завершают свою спортивную карьеру. Двух самых известных "стреляющих лыжниц" своей страны проводят во время "Гонки легенд" на чемпионате Европы-2019.

Белоруссия будет принимать континентальное первенство биатлонистов в Раубичах с 18 по 24 февраля будущего года, напоминает издание Sputnik.By. Международный союз биатлонистов одобрил проведение в день открытия Евро-2019 шоу-стартов "Гонки легенд", во время которой Домрачева и Скардино официально попрощаются с поклонниками.